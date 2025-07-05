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Ястремська зазнала поразки на Вімблдоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська зазнала поразки на Вімблдоні
Даяна припинила боротьбу у третьому колі
фото: AP

Ястремська програла іспанці Джессіці Бузас Манейро

Остання представниця України в одиночному розряді Вімблдону-2025 Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі, поступившись у третьому колі іспанці Джессіці Бузас Манейро. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті іспанка повністю контролювала гру й оформила перемогу за 22 хвилини з рахунком 6:1. Єдиний гейм Ястремська виграла за рахунку 0:2, після чого програла чотири поспіль гейми.

Другу партію українка почала впевнено – вийшла вперед 3:0. Після цього матч призупинили через дощ, а після поновлення гри Даяна впевнено довела сет до перемоги – 6:2.

У вирішальному сеті ключовим став брейк Бузас Манейро за рахунку 2:1. Іспанка втримала перевагу й за рахунку 5:3 подала на матч та вийшла до 1/8 фіналу.

WTA. Вімблдон-2025. Третє коло

Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 1:6, 6:2, 3:6

Нагадаємо, у другому колі Даяна Ястремська перемогла росіянку Захарову у трьох сетах.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, де суперниці впевнено тримали свої подачі. Вирішальним став 11-й гейм, коли Захарова з третьої спроби зробила брейк і вийшла вперед. У наступному геймі Ястремська мала два шанси відігратися, але не реалізувала їх, програвши партію – 5:7.

У другому сеті українка впевнено взяла свою подачу на старті, але потім дозволила суперниці виграти три гейми поспіль. Ключовим став десятий гейм, у якому Ястремська зробила важливий брейк, не дозволивши Захаровій завершити матч на свою користь. Завдяки цьому Даяна довела сет до перемоги, реалізувавши третій сетпойнт – 7:5.

У вирішальній партії Ястремська швидко повела 3:0, але суперниця зуміла відігратися та зрівняти рахунок – 4:4. Долю матчу вирішив тайбрейк, на якому сильнішою була українка – 10:8.

Загалом матч тривав 2 години 34 хвилини. Ястремська виконала шість ейсів, здобула значну перевагу за кількістю віннерів (27 проти 13), але й припустилася більше невимушених помилок – 47 проти 38.

WTA. Вімблдон-2025. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова 5:7, 7:5, 7:6(8)

Теги: Вімблдон теніс Даяна Ястремська

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