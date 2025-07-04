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У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв: підозрюють матір та її коханця

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв: підозрюють матір та її коханця
Мати та її співмешканець, яких підозрюють у побитті дитини та у її подальшій смерті
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Слідство встановило: дитині завдали численні удари по тілу, від отриманих травм хлопчик помер

У Кривому Розі триває розслідування справи про жорстоке побиття 4-річного хлопчика, яке призвело до його смерті. Підозрюваними у справі є мати дитини та її співмешканець – обох взяли під варту. Про це повідомляє Главком із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Слідство встановило: дитині завдали численні удари по тілу. Від отриманих травм хлопчик помер. За цим фактом жінці та її партнеру повідомлено про підозру за статтею щодо умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 121 КК України).

Процесуальне керівництво у справі здійснюється під особистим контролем керівника обласної прокуратури. За дорученням Генерального прокурора сформовано групу прокурорів, яка супроводжує досудове розслідування.

Наразі слідчі Криворізького районного управління поліції встановлюють усі обставини трагедії. Розслідування триває.

Раніше ми писали, що прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 46-річному киянину, який рухаючись на велосипеді по дорозі, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Про це, повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури. 

«В салоні цієї машини перебувала жінка з дитиною. Як з’ясувалось, інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив велосипедиста водою. Тож він вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти. Втім, чоловік переплутав автомобілі та наздогнав іншу білу машину. Після цього здійснив постріл по автомобілю та втік, однак згодом був затриманий працівниками поліції», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 30 червня. На столичному Виноградарі невідомий велосипедист відкрив стрілянину по автомобілю, за кермом якого була ветеранка російсько-української війни, колишня керівниця інструкторського відділу благодійного фонду «Повернись живим» Вікторія Дворецька. Вона їхала зі своїм малим сином, який сидів у дитячому кріслі на задньому сидінні і дивом не постраждав від пострілу. 

Теги: Кривий Ріг діти слідство смерть

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Кримінал

У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв: підозрюють матір та її коханця
У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв: підозрюють матір та її коханця
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