Іранські ракети по Ізраїлю: загинули діти, сотні поранених

Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану

Ракетний обстріл Ізраїлю з Ірану: загинуло вісім мирних жителів, включаючи дітей

Внаслідок нового ракетного обстрілу північної та центральної частини Ізраїлю з боку Ірану минулої ночі загинуло вісім людей, серед яких є маленькі діти. Атаки сталися після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Тегерану, націлившись на об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Як зазначає видання, ракети влучили у місто Тамра, що на схід від Хайфи. Загинули четверо людей, зокрема палестинка та дві її доньки. Десятки мешканців отримали поранення.

У неділю вранці, після авіаудару по Бат-Яму, що на південь від Тель-Авіва, під завалами багатоквартирних будинків були знайдені мертвими 8-річна дівчинка, 10-річний хлопчик та дві літні жінки віком 69 та 80 років.

The Times of Israel: Загальна кількість загиблих від ракетних ударів Ірану в Ізраїлі зросла до восьми людей. З них чотири жінки, які загинули під час першого ракетного удару по Тамрі – всі з однієї родини. pic.twitter.com/43svhkIsqg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2025

Служба швидкої допомоги Маген Давид Адом підтвердила смерті та повідомила про щонайменше 130 поранених, що постраждали від уламків та осколків. Лікарні переповнені, а аварійні бригади продовжують пошуки тих, хто вижив серед завалів.

Друга ніч атак балістичними ракетами з боку Ірану, ймовірно, була спрямована на Хайфу, велике портове місто, та його околиці.

Ці події розгортаються після того, як Ізраїль заявив про одночасні авіаудари по Тегерану, де місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи на складах палива. Ізраїльські військові підтвердили, що ці удари були спрямовані на об'єкти, пов'язані з проектами Ірану з розробки ядерної зброї. Крім того, офіційні особи Ізраїлю заявили про напад на Ємен у спробі ліквідувати лідера підтримуваного Іраном терористичного угруповання хуситів.

Нагадаємо, у результаті ракетного обстрілу Ірану по території Ізраїлю, пошкоджень зазнав науково-дослідний інститут імені Вейцмана, розташований у місті Реховот на південний схід від Тель-Авіва.

Відомий ізраїльський дослідницький центр Інститут науки Вейцмана зазнав пошкоджень внаслідок останнього ракетного обстрілу Ірану. Повідомляється, що щонайменше в одній будівлі, де розташовані лабораторії, сталася пожежа.