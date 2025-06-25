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Світоліна здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Світоліна здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
Світоліна допомогла збірній України вперше в історії вийти до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг

Світоліна стала володаркою нагороди Billie Jean King Cup by Gainbridge Heart Award за підсумками матчів кваліфікації 2025 року

Еліна Світоліна стала володаркою нагороди Billie Jean King Cup by Gainbridge Heart Award. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Нагорода Heart Award вручається тенісисткам, які з особливою гідністю представляють свою країну, виявляють видатну наполегливість на корті та демонструють виняткову відданість команді під час матчів Кубка Біллі Джин Кінг. Переможець визначається голосуванням уболівальників.

Еліна Світоліна отримала 33% голосів, випередивши Бернарду Перу (США, 27%), Соней Картал (Великобританія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Ену Шибахару (Японія, 7%). Для Еліни це перша подібна нагорода в кар'єрі.

Нагадаємо, що в квітні в польському Радомі Еліна Світоліна допомогла збірній України вперше в історії вийти до фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг, здобувши перемоги над Майєю Хваліньською та Жіль Тайхманн. Перемога над швейцарською тенісисткою стала для Еліни 17-ю в одиночних матчах турніру – це повторення рекорду збірної України, який раніше належав Олені Татарковій.

Еліна Світоліна стала третьою українкою, яка отримала цю нагороду з моменту її заснування в 2009 році. Раніше лауреатами ставали Ангеліна Калініна (2023 рік) і Катерина Бондаренко (2016 рік).

«Для мене велика честь отримати нагороду Heart Award. Дякую всім, хто за мене проголосував. Цього року грати за Україну було особливо важливо. Представляти свою країну в такий важкий час – це величезна мотивація. Я вирішила передати призові в розмірі $3,000 до фонду Svitolina Foundation, який підтримує молодих талантів. Дякую за визнання – це дійсно багато для мене значить», – сказала Еліна.

Нагадаємо, Світоліна розповіла про своє ставлення до російського диктатора Володимира Путіна

«Я відчуваю ненависть не лише до правителя Путіна, а й до Росії. Це дуже важке для мене почуття – суміш болю, злості, печалі. Усе це дуже глибоко. Не впевнена, що коли-небудь зміню свою думку. До кінця моїх днів відчуватиму це. Він завдав Україні, нашим сім'ям, нашим людям», – сказала Еліна.

Світоліна впевнена, що Путін має понести суворе покарання за свої дії.

Теги: теніс Еліна Світоліна

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