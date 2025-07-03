Доньці Олі Полякової зробили пропозицію: дівчина поділилась зворушливим відео в Instagram

Хлопець освідчився Маші Поляковій з романтичною промовою та букетом квітів

Маша Полякова на своїй сторінці опублікувала відео, на якому хлопець освідчився їй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дівчини в Instagram.

На відео обранець Маші, Еден Пасареллі, з букетом у руках виказує промову, де зізнається дівчині у коханні й пропонує стати його дружиною. Після слів хлопця Маша відповіла: «Так».

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«Маріє Вадимівно Полякова, коли ти вперше зʼявилася в моєму житті, навіть у найсміливіших мріях я не міг уявити, що ми колись сидітимемо тут разом. Кожен день, проведений з тобою, кожен ранок, коли я прокидався поруч із тобою, кожен раз, коли я заглядав у твої очі й бачив у них тепло, я думав: «Вау, ця жінка справді одна з небагатьох надзвичайних людей на цій планеті. І якщо я не буду з нею, то ніхто не буде». Тож, Маріє, чи зробиш ти мене найщасливішим чоловіком, погодившись стати моєю дружиною?» – промовив Еден.

Підписники дівчини позитивно відреагували на новину.

Користувачі привітали Машу Полякову з заручинами скрігшот: Instagram / marypoppers1

Раніше «Главком» повідомляв, що Оля Полякова потрапила в аварію та показала розбитий ніс. Українська співачка вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль. Однак її подорож не обійшлася без пригод: дорогою на червону доріжку артистка травмувала ніс під час аварії.

Також «Главком» інформував, що дочку Полякової захейтили в мережі за провокаційну фразу під фото з Парижу. Маша Полякова прогулялася вулицями французької столиці зі своїм коханим. «Хочу жити, а не виживати», – підписала фотографії Марія. Саме ці слова викликали критику та обурення з боку деяких користувачів: «Так, вижити в Парижі непросто», «Боже, яка бідна! Відписуюся! До побачення!», «Ви не знаєте, як це виживати, і ви не знаєте, як я виживаю», «Це хто там виживає? Ти? От г#вно мале», «Це хто там виживає? І тобі не соромно?».