Адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ

З початку повномасштабного вторгнення з території України в Росію примусово були вивезені тисячі українських дітей

Конгресмени звернулись до Рубіо з закликом відновити фінансування

Адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила фінансування Єльської обсерваторії конфліктів, єдиної організації, здатної відстежувати українських дітей, викрадених російськими воєнними злочинцями.

Двопартійна група з 30 членів Конгресу на чолі з Ллойд Доггетт щойно опублікувала листа до державного секретаря США Марко Рубіо, в якому закликала його зберегти фінансування програми Єльського університету, яка відстежує викрадених українських дітей.

The Trump Administration cut funding to Yale's Conflict Observatory, the only organization capable of tracking Ukrainian kids abducted by Russian war criminals.



Together with 30+ bipartisan colleagues, I’m urging @SecRubio to fund the Observatory until Congress approves our… pic.twitter.com/L8z0Kcvow2 — Lloyd Doggett (@RepLloydDoggett) June 11, 2025

Адвокатка і колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон закликала розглядувати «пожертвування, щоб допомогти продовжити цю роботу».

Нагадаємо, докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей.

Законодавці наголошують, що у них є підстави вважати, що дані з цього сховища були безповоротно видалені. «Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки», – заявили вони.