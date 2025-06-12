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Адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ
З початку повномасштабного вторгнення з території України в Росію примусово були вивезені тисячі українських дітей
фото з відкритих джерел

Конгресмени звернулись до Рубіо з закликом відновити фінансування

Адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила фінансування Єльської обсерваторії конфліктів, єдиної організації, здатної відстежувати українських дітей, викрадених російськими воєнними злочинцями. 

Двопартійна група з 30 членів Конгресу на чолі з Ллойд Доггетт щойно опублікувала листа до державного секретаря США Марко Рубіо, в якому закликала його зберегти фінансування програми Єльського університету, яка відстежує викрадених українських дітей. 

Адвокатка і колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон закликала розглядувати «пожертвування, щоб допомогти продовжити цю роботу».

Адміністрація Трампа скоротила фінансування організації, що відстежувала викрадення українських дітей РФ фото 1

Нагадаємо, докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей. 

Законодавці наголошують, що у них є підстави вважати, що дані з цього сховища були безповоротно видалені. «Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки», – заявили вони.

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Теги: росія діти викрадення злочин

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