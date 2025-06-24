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Снігур впевнено вийшла до другого раунду кваліфікації Вімблдону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Снігур впевнено вийшла до другого раунду кваліфікації Вімблдону
Снігур у першому колі кваліфікації у двох колах здолала туркеню Берфу Дженгіз
фото: Reuters

Дарія продовжує змагатися за місце в основній сітці турніру

Українська тенісистка Дарія Снігур здобула впевнену перемогу на старті кваліфікації Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

Снігур у першому колі кваліфікації у двох сетах здолала туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1.

Українська тенісистка провела на корті 41 хвилину. Дарія зробила п'ять брейків та програла лише один гейм на своїй подачі.

Наступна суперниця української тенісистки визначиться у поєдинку Яни Фетт (Хорватія) та Вей Сицзя (Китай).

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Дарія Снігур (Україна) – Берфу Дженгіз (Туреччина) 6:3, 6:1

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва, яка потрапила до заявки основної сітки Вімблдону, лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: Дарія Снігур теніс

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