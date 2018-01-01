Російська влада знову «наїхала» на «Главком»

«Главком» у Росії уже давно заборонений

«Роскомнадзор» вимагає від Інформаційного агентства «Главком» зняти матеріал про Чечню «Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества», який був опублікований ще у квітні 2014 року. Відповідного листа редакція «Главкома» отримала сьогодні. «Роскомнадзор не втихомирюється.



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«Главком» у Росії уже давно заборонений

«Роскомнадзор» вимагає від Інформаційного агентства «Главком» зняти матеріал про Чечню «Российская армия. Самая страшная армия в истории человечества», який був опублікований ще у квітні 2014 року.

Відповідного листа редакція «Главкома» отримала сьогодні.

«Роскомнадзор не втихомирюється. Прислали в «Главком» чергове «Уведомление о внесении информации в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», - повідомив керівник агентства Віктор Шлінчак.

Він нагадав, що «Главком» у Росії уже давно заборонений.

«Але знову вимагають зняти інформацію. І поінформувати їх про зняття. На цей раз - про Чечню (цей матеріал). І навіть рішення суду прислали. Ще від 15.11.2016 № 2-3279/2016. Щось довго вирішували», - зазначив Шлінчак.

Нагадаємо, у 2014 році «Главком» отримав офіційне повідомлення від російської влади про обмеження доступу до сайту агентства на території РФ.