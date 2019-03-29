Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад думає над закінченням кар’єри



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Мартен Фуркад ще сподівається повернутися на колишній рівень AS

Рішення видатний спортсмен прийме згодом

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад розповів, коли прийме рішення про завершення кар'єри.

«Зараз я не буду приймати поспішних рішень. Раніше я вже говорив, що прийму рішення з цього приводу після чемпіонату світу в Антерсельві, який відбудеться в 2020 році. Моя думка не змінилася навіть після не невдалого сезону. Чемпіонат світу в Антерсельві стане поворотним моментом у моїй кар'єрі. Зараз мені дуже непросто будувати плани на майбутнє - як в позитивному, так і в негативному ключі», - наводить слова Фуркада RMC Sport.

У сезоні-2018/19 Мартен Фуркад посів лише 12-е місце в загальному заліку Кубка світу.

Брат Мартена Сімон завершив кар'єру після закінчення цього сезону.