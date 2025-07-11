Сімона Халеп завершила кар'єру у 2025 році

Дворазова переможниця Мейджорів, колишня перша ракетка світу румунська тенісистка Сімона Халеп розповіла про своє життя після завершення кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Golazo.

«Мені добре без тенісу, але його не вистачає. Ноги, рухи… Все стало складніше, і це вже не відповідало рівню, який необхідний для професійного спорту. Я втомилася, думаю, я також була надто емоційна на корті. Я не була на 100% готова завершити кар'єру, але думала про це у матчі із Бронцетті. Я не мала мети завершити кар'єру або щось подібне, це було просто звільнення. Коли я прокидаюсь вранці, у мене більше немає болю, і це для мене дуже незвичайно», – сказала Халеп.

Вона також розповіла про свій фізичний стан.

«Коли я йду до спортзалу та пробігаю 30–40 хвилин, після цього у мене болить коліно. Це досить серйозна проблема, але вона не заважає мені бігати. Можливо, якби я вирішила знову почати бігати професійно, у мене не вийшло б, але в повсякденному житті це не впливає на мене. Думаю, це також спонукало мене до завершення кар'єри. З емоційної точки зору, останні два-три роки були важкими, і саме через всі ці моменти я вирішила піти», – заявила Халеп.

Сімона Халеп завершила кар'єру у 2025 році. Матч у першому колі на турнірі WTA-250 у Клуж-Напоці став її останнім.

Після поразки від італійки Лючиї Бронцетті (1:6, 1:6) румунка заявила, що завершує кар'єру. Халеп виграла 24 титули WTA в одиночному розряді. Серед них два Мейджори: «Ролан Гаррос» 2018 року та Вімблдон-2019.

Як повідомлялося, росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.