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Стародубцева здобула вольову перемогу на Вімблдоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стародубцева здобула вольову перемогу на Вімблдоні
Стародубцева вдало стартувала на Вімблдоні
фото: AP

Українка у трьох сетах здолала представницю Великої Британії Франческу Джонс

Юлія Стародубцева з перемоги стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши путівку до другого кола турніру. Про це повідомляє «Главком».

У матчі першого раунду українська тенісистка у трьох сетах здолала представницю Великої Британії Франческу Джонс, яка отримала вайлдкард від організаторів.

Поєдинок розпочався невдало для Стародубцевої – вона поступилася в перших трьох геймах і зрештою програла стартову партію з рахунком 1:6.

У другому сеті боротьба була рівною до рахунку 2:2, після чого українка взяла три гейми поспіль і з другої спроби реалізувала сетпойнт – 6:3.

У вирішальному сеті, попри поразку в першому геймі, Юлія повністю контролювала хід подій на корті та впевнено довела матч до перемоги – 6:1.

Вімблдон-2025, 1 коло

Юлія Стародубцева (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія, WC) – 1:6, 6:3, 6:1

Нагадаємо, Еліна Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні-2025, здобувши перемогу в першому колі над представницею Угорщини Анною Бондар у двох сетах.

Також у першому колі турніра сьогодні розпочне боротьбу Даяна Ястремська.

Даяна Ястремська (Україна, №42 WTA) – [2] Коко Гауфф (США, №2 WTA)

Рахунок особистих зустрічей: 0-3

Попередні три матчі між українкою та представницею США відбулися на грунті. Цього року вони грали у Мадриді.

Даяна Ястремська вчетверте візьме участь в основній сітці Вімблдону. Минулого сезону вона змогла дійти до третього раунду, а її найкращий результат – четверте коло 2019 року.

Теги: теніс Вімблдон

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