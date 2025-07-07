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«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
Весніна відома своє підтримкою війни проти України

Весніна: Застрягла в аеропорту, всі рейси затримуються на добу

Російська екстенісистка Олена Весніна відреагувала на проблеми з авіасполученням у Москві. Про це повідомляє «Главком».

«Застрягла в аеропорту. Всі рейси затримуються на добу. Хтось вилетів учора увечері чи сьогодні вранці з «Шереметьєво» хоч кудись?», – написала Весніна у своєму Instagram.

Варто зазначити, що екстенісистка раніше ставили лайки в Instagram під публікаціями, що пропагували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

5-6 липня в аеропортах «Шереметьєво», «Пулково» і «Стригіно» було скасовано понад 250 рейсів, затримано – понад 270. У результаті такого хаосу тільки в першу добу авіакомпанії втратили близько 4-6 млрд рублів. Зазначається, що всього за вихідні авіакомпанії могли втратити близько 20 млрд рублів.

Нагадаємо, через обмеження у повітряному просторі авіакомпанії 5-6 липня масово скасовували рейси. Проблеми зачепили кілька міст, включаючи Москву, Санкт-Петербург та інші.

Як повідомлялося, з січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу щонайменше 217 разів через загрозу безпілотників. У середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів

Кількість випадків застосування плану «Килим» (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом. Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА.

До слова, російські терористи змінили призначення аеродрому «Керч» в тимчасово окупованому Криму. У березні 2025 року він став з цивільного військовим.

Теги: теніс аеропорт авіація росія

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