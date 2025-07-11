Індійську тенісистку застрелив власний батько: деталі сімейної драми

Радхіка була доставлена ​​до лікарні у критичному стані, але лікарям не вдалося її врятувати

Слідчі заявили, що основною причиною вбивства став давній конфлікт у родині

25-річна тенісистка з Індії Радхіка Ядава було застрелено власним батьком на тлі конфлікту через доходи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TheTatva.

Дівчина отримала три вогнепальні поранення. Вона була доставлена ​​до лікарні у критичному стані, але лікарям не вдалося її врятувати.

Індійські ЗМІ стверджують, що мотивом убивства стали побутові розбіжності. Нібито батько дівчини був незадоволений активністю Радхіки у соціальних мережах, постійними зйомками коротких відео.

Проте слідчі заявили, що основною причиною став давній конфлікт. Батько сердився через те, що Радхіка сама керує своєю тенісною академією, а родичі та сусіди глузували з нього через залежність від доходів доньки.

Нагадаємо, футболіст «Ліверпуля» та збірної Португалії Діогу Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трагедія сталася у провінції Самора – на 65-му кілометрі траси A-52 поблизу муніципалітету Паласіос-де-Санабрія.

Зазначається, що автомобіль, у якому перебував 28-річний Жота разом зі своїм братом Андре (26 років, також професійний футболіст), злетів із дороги та загорівся. За словами очевидців, полум’я миттєво охопило транспортний засіб і перекинулось на навколишню рослинність.

Ми писали, що легендарний ямайський боксер Майк Маккаллум пішов із життя у віці 68 років. Йому дорогою до спортзалу стало зле, він зупинив машину, і незабаром помер.

Нагадаємо, нігерійський боксер Габріель Олувасегун Оланреваджу помер після бою.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.