Олійникова зазнала поразки на старті кваліфікації Вімблдону
Олександра Олійникова завершила боротьбу за потрапляння до основної сітки Вімблдону
Українська тенісистка Олександра Олійникова сьогодні, 24 червня, зазнала поразки у першому колі кваліфікації Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».
Олександра Олійникова у трьох сетах поступилася Діан Паррі – 1:6, 6:3, 3:6.
Українська тенісистка виконала два ейси та реалізувала 4 з 7 брейк-поїнтів, але програла шість геймів на своїй подачі.
Олійникова провела свій дебютний матч на Grand Slam.
Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло
Олександра Олійникова (Україна) – Діан Паррі (Франція, 17) 1:6, 6:3, 3:6
Нагадаємо, Дарія Снігур здобула впевнену перемогу на старті кваліфікації Вімблдону.
Снігур у першому колі кваліфікації у двох сетах здолала туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1.
Українська тенісистка провела на корті 41 хвилину. Дарія зробила п'ять брейків та програла лише один гейм на своїй подачі.
Наступна суперниця української тенісистки визначиться у поєдинку Яни Фетт (Хорватія) та Вей Сицзя (Китай).
Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло
Дарія Снігур (Україна) – Берфу Дженгіз (Туреччина) 6:3, 6:1