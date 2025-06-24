Олійникова зазнала поразки на старті кваліфікації Вімблдону

Олександра Олійникова завершила боротьбу за потрапляння до основної сітки Вімблдону

Українська тенісистка Олександра Олійникова сьогодні, 24 червня, зазнала поразки у першому колі кваліфікації Вімблдону. Про це повідомляє «Главком».

Олександра Олійникова у трьох сетах поступилася Діан Паррі – 1:6, 6:3, 3:6.

Українська тенісистка виконала два ейси та реалізувала 4 з 7 брейк-поїнтів, але програла шість геймів на своїй подачі.

Олійникова провела свій дебютний матч на Grand Slam.

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Олександра Олійникова (Україна) – Діан Паррі (Франція, 17) 1:6, 6:3, 3:6

Нагадаємо, Дарія Снігур здобула впевнену перемогу на старті кваліфікації Вімблдону.

Снігур у першому колі кваліфікації у двох сетах здолала туркеню Берфу Дженгіз – 6:3, 6:1.

Українська тенісистка провела на корті 41 хвилину. Дарія зробила п'ять брейків та програла лише один гейм на своїй подачі.

Наступна суперниця української тенісистки визначиться у поєдинку Яни Фетт (Хорватія) та Вей Сицзя (Китай).

Вімблдон. Кваліфікація. Перше коло

Дарія Снігур (Україна) – Берфу Дженгіз (Туреччина) 6:3, 6:1