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Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фіналі трав'яного турніру WTA

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фіналі трав'яного турніру WTA
Матч Ястремська (на фото) – Лінетт тривав 1 годину 42 хвилини
фото: Reuters

У фіналі Даяна зіграє проти переможниці матчу американки Кесслер та словачки Шрамкової

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у фінал трав'яного турніру WTA 250, що триває у Ноттінгемі. Це сталося за підсумком перемоги над полькою Магдою Лінетт, повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Ястремська вперше в кар'єрі зіграла у півфіналі трав'яного турніру WTA. На шляху до нього Ястремська здолала сербку Ольгу Данілович, хорватку Антонію Ружич та у двох сетах вибила фіналістку US Open-2021 канадку Лейлу Фернандес.

Наступною суперницею Ястремської стала полька Магда Лінетт – переможиця трьох турнірів WTA. Українка вшосте перетнулася з польською тенісисткою: виграла чотири зустрічі, крім однієї у Чарльстоні у квітні 2024 року.

Як минув матч Ястремська – Лінетт

Ключовим моментом першого сету став п'ятий гейм на подачі Лінетт. У ньому Ястремська з другої спроби реалізувала брейкпойнт, після чого довела партію до перемоги – 6:4.

Друга партія розпочалась з виснажливого розіграшу, у якому перемогла Ястремська. Після цього українка продовжила збільшувати перевагу, однак на рахунку 4:1 сет перервав дощ та зробили організаційну паузу на 35 хвилин.

Після відновлення гри Лінетт почала скорочувати перевагу, однак Ястремська завершила сет із рахунком 6:4 та перемогла в матчі у двох сетах.

Матч Ястремська – Лінетт тривав 1 годину 42 хвилини. Українка виконала п'ять ейсів за однієї подвійної помилки.

WTA 250. Ноттінгем, півфінал

Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща, 6) 2:0 (6:4, 6:4)

Що означає результат Даяни Ястремської

Перший в кар'єрі вихід у фінал на рівні трав'яного турніру WTA. Досі українська тенісистка не проходила далі півфіналу.

Другий фінал у 2025 році для Ястремської. Востаннє вона доходила до цієї стадії на турнірі в Лінці в лютому, де поступилася – Катерині Алєксандровій.

У фіналі Ястремська зіграє проти переможниці матчу американки Маккартні Кесслер та словацької тенісистки Ребекки Шрамкової.

Нагадаємо, у 1/4 фіналу у двох сетах Даяна Ястремська здолала канадку Лейлу Фернандес.

Теги: теніс Даяна Ястремська

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