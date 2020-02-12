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    Бій Ф’юрі - Вайлдер: Володимир Кличко дав прогноз та натякнув на реванш

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    Бій року заплановано на 22 лютого - Бій Ф’юрі - Вайлдер: Володимир Кличко дав прогноз та натякнув на реванш
    Бій року заплановано на 22 лютого
    The National

    Вже зовсім скоро нас очікує суперподія у боксі

    22 лютого 2020 у Лас-Вегасі (23.02 - за Києвом) у другому бої за найпрестижніший чемпіонський пояс за версією WBC у важкій вазі знову зійдуться нинішні домінатори елітного боксерського дивізіону - американець Деонтей Вайлдер та ром з британським паспортом Тайсон Ф’юрі.

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    Свій прогноз щодо поєдинку дав колишній чемпіон у важкій вазі за кількома версіями - українець Володимир Кличко. Журналіст The National спіймав чемпіона в Абу-Дабі та детально розпитав.

    «Або Вайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками», - дав свій прогноз Володимир Кличко.

    «Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він - чудовий хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутом в наш час, скільки у нього, немає, напевно, ні в кого. Включаючи мене», - іронічно заявив українець.

    Він добре знає обох - обидва у свій час були у тренувальних таборах братів Кличко, а Ф’юрі навіть боксував з Кличко-молодшим у офіційному двобої та переміг. Також Кличко не втримався від того, щоб напівжартома натякнути на реванш з Ф’юрі, якщо той, звісно, переможе.

    «Вірите чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім мав би відбутися наш з Ф'юрі реванш. Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую», - сказав Кличко.

    Нагадаємо, перший бій між двома велетами у грудні 2018 завершився сенсаційною нічиєю попри те, що Ф’юрі двічі побував у нокдауні.

    Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
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