Бій Ф’юрі - Вайлдер: Володимир Кличко дав прогноз та натякнув на реванш



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бій року заплановано на 22 лютого The National

Вже зовсім скоро нас очікує суперподія у боксі

22 лютого 2020 у Лас-Вегасі (23.02 - за Києвом) у другому бої за найпрестижніший чемпіонський пояс за версією WBC у важкій вазі знову зійдуться нинішні домінатори елітного боксерського дивізіону - американець Деонтей Вайлдер та ром з британським паспортом Тайсон Ф’юрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кличко пророкує Усику успіх у суперважкій вазі

Свій прогноз щодо поєдинку дав колишній чемпіон у важкій вазі за кількома версіями - українець Володимир Кличко. Журналіст The National спіймав чемпіона в Абу-Дабі та детально розпитав.

«Або Вайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками», - дав свій прогноз Володимир Кличко.

«Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він - чудовий хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутом в наш час, скільки у нього, немає, напевно, ні в кого. Включаючи мене», - іронічно заявив українець.

Він добре знає обох - обидва у свій час були у тренувальних таборах братів Кличко, а Ф’юрі навіть боксував з Кличко-молодшим у офіційному двобої та переміг. Також Кличко не втримався від того, щоб напівжартома натякнути на реванш з Ф’юрі, якщо той, звісно, переможе.

«Вірите чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім мав би відбутися наш з Ф'юрі реванш. Чи анонсую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую», - сказав Кличко.

Нагадаємо, перший бій між двома велетами у грудні 2018 завершився сенсаційною нічиєю попри те, що Ф’юрі двічі побував у нокдауні.