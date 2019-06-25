Володимира Кличка врятували з палаючої яхти



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Володимир Кличко Bild

Інцидент трапився в ніч на 24 червня в Іспанії

Колишнього українського чемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка врятували з палаючої яхти в Іспанії.

Інцидент трапився в ніч на 24 червня, коли Володимир Кличко з рідними та друзями подорожував з Ібіци на Мальорку. О 1:30 ночі берегова охорона отримала від команди орендованої Кличком яхти сигнал про необхідність негайної допомоги.

Пізніше в коментарі німецькому виданню Bild Володимир Кличко зазначив, що врятуватися допомогли злагоджені дії команди яхти та берегової охорони.

За попередньою версією спалахнув моторний відділ судна.

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри 2017 року після поразки від британця Ентоні Джошуа.