Блискавка вбила призера Олімпіади-2010

На Олімпіаді 2010 року у Ванкувері Гренвольд став бронзовим призером

Лікарі не змогли врятувати видатного норвезького фристайліста

Бронзовий призер Олімпійських ігор Аудун Гренвольд загинув внаслідок удару блискавки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на VG.

49-річного норвезького фристайліста, який виступав у дисципліні скі-крос, після удару блискавки було терміново доставлено до лікарні, де йому надали медичну допомогу, але він помер від отриманих травм.

У 2007 році Гренвольд виборов бронзову медаль на чемпіонаті світу і в тому ж році виграв загальний залік Кубка світу. На Олімпіаді 2010 року у Ванкувері він став бронзовим призером.

У 2010 році Гренвольд завершив кар'єру.

Після завершення кар'єри він працював тренером національної збірної Норвегії та телекоментатором.

«Норвезький лижний спорт втратило видатну постать, яка так багато значила як для гірськолижної спільноти, так і для фрістайлу», – сказав президент федерації Тове Мо Дірхауг, додавши, що смерть Гренвольда створює «величезну порожнечу».

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).