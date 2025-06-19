На фронті загинув чемпіон України з легкої атлетики

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку

На фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію легкої атлетики України (ФЛАУ).

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

«Ми висловлюємо глибокі співчуття родині цього героя та дякуємо йому за його мужність та відданість. Завдяки таким людям як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися. Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце українській легкоатлетичній родині», – йдеться у заяві ФЛАУ.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Як повідомлялося, на фронті під час евакуації побратимів загинув воїн Орест Білінчук-Портяк з позивним Сибіряк. Позивний військовий взяв на честь діда, воїна УПА, який загинув через два місяці після народження сина.

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.