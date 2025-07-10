Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину

Перша леді Франції Бріжит Макрон була розсіяною під час державного візиту до Великої Британії, адже переживала горе у родині

Під час візиту до Великої Британії дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит поводилася дивно – відсторонено і повсякчас ігнорувала свого чоловіка. Як повідомляє «Главком», на цю деталь звернули увагу джерела британської газети Daily Mail.

Близько знайомий із президентським подружжям співрозмовник видання зазначив, що головною причиною того, що перша леді Франції була пригнічена і відчувала себе ніяково в присутності Еммануеля Макрона, це смерть сестри.

«Пані Макрон любила свою сестру, і ця втрата сильно на неї вплинула», – сказало джерело. Зазначимо, йдеться про старшу сестру першої леді, 93-річну Анну-Марію Троньє, яка померла минулого тижня в рідному місті родини Ам'єн на півночі Франції. Попри жалобу, Бріджіт Макрон все ж таки вирішила супроводжувати чоловіка під час поїздки до Великої Британії. «Вона погодилася, що її обов’язок – бути у Сполученому Королівстві, попри те, що це збігається з періодом жалоби», – зазначило джерело.

Поведінку першої леді Франції під час державного візиту коментатори цього разу описували як «незграбну» та «холодну», особливо коли вона проігнорувала простягнуту руку чоловіка після приземлення на авіабазі Нортголт у Лондоні. Вже не вперше перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака. Цього разу вона відмовилася брати чоловіка за руку, а самостійно «по-чоловічому» спустилася з трапу.

Нещодавно сталася інша сварка між французьким президентом та його дружиною Брижит. Наприкінці травня цього року, коли після прибуття до В'єтнаму двері президентського літака відчинилися, журналісти зафіксували момент, як перша леді Франції дала ляпас своєму чоловікові.

Макрон пізніше спробував зам'яти те, що відбувається, і виставив відео без скандального шматка. Однак, коли правда вже спливла, він послався на жартівливу сварку. Нібито дружина часто у такий спосіб випускає пару.