Українські п’ятиборці здобули бронзу чемпіонату Європи U17

На третю сходинку п’єдесталу пошани піднялася команда UKR A

Чемпіонат Європи U17 з п'ятиборства проходить у Барселоні

Українські п’ятиборці стали бронзовими призерами чемпіонату Європи U17 2025 року у Барселоні. Про це повідомляє «Главком».

На третю сходинку п’єдесталу пошани піднялася команда UKR A: Кирило Підопригора, Максим Оліярник та Максим Мельник.

Індивідуальні результати українських спортсменів у фіналі серед 36 учасників:

Кирило Підопригора – 6 місце, 1459 очок

Максим Оліярник – 11 місце, 1436 очок

Максим Мельник – 14 місце, 1427 очок

Дмитро Перемибіда – 21 місце, 1406 очок

Як повідомлялося, у другий день змагань юніорського чемпіонату Європи зі стрибків у воду наші спортсмени зібрали повний комплект нагород.

Назарій Кононенко та Валерій Малєєв стали переможцями у синхронних стрибках з вишки серед хлопців з результатом 298.80 бала.

Єлизавета Дядюк виборола срібну нагороду у стрибках з трампліна 3 м у віковій групі B з оцінкою 328.15 бала.

У синхроні на вишці серед дівчат Софія Виставкіна та Аліса Мєшкова здобули бронзу – 252.18 бала.

Нагадаємо, українці завершили виступ на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное у чеському Рачице.

Національна збірна України у підсумку здобула 5 нагород (одне золото, три срібла, одна бронза) і посіла шосте місце у медальному заліку.

Нагороди у заключний день змагань здобули:

«Золото»: Людмила Лузан (каное-одиночка, 500 м, 2:06.807).

«Золото»: Владислав Єпіфанов (параканое, клас VL3 200 м, 46.783).

«Срібло»: Людмила Лузан та Ірина Федорів (каное-двійка, 500 м, 1:56.456).

Мультимедалісткою чемпіонату Європи 2025 року стала каноїстка Людмила Лузан – чотири нагороди (1 золото, 3 срібла) на чотирьох дистанціях.

Стільки ж медалей вона завоювала на континентальній першості-2021.