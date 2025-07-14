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На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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На війні загинув багаторазовий призер чемпіонатів України з академічного веслування
Юрій Бредак був майстром спорту з академічного веслування

Юрій Бредак загинув 23 червня 2025 року

На фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний Комітет України.

Восени 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення, Юрій Бредак добровільно підписав контракт із 130 батальйоном тероборони.

У лютому 2022-го став на захист Київщини, а згодом воював у найгарячіших точках – на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запорізькому напрямку. Отримав поранення, але після лікування знову повернувся до побратимів.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Жителі Ірпеня провели Юрія Бредака в останню путь живим коридором на вулиці Університетській.

7 липня 2025 року липня у Володимирському соборі Києва побратими, рідні та друзі попрощалися з Героєм. Юрія поховано на Алеї пам’яті Захисників України.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: академічне веслування війна смерть

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