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В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний
Соломія вийшла з дому 18 червня і не повернулася
фото з відкритих джерел

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події

Вчора, 18 червня, в Одесі семирічна Соломія Тарасюк вийшла з дому і зникла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Сьогодні о 15:27 з'явилось повідомлення, що місцезнаходження дівчини встановлено.

«На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою», – зазначили у відомстві.

В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний фото 1

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагічної події. Поліцейські працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини.

Якщо хтось володіє будь-якою інформацією щодо події, правоохоронці просять повідомити до територіального відділу поліції за номером телефону 048-779-49-68 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині вже третій день тривають масштабні пошуки шестирічного хлопчика, який напередодні ввечері зник у лісі поблизу села Троїця Коломийського району. 

Станом на 06:00 19 червня 2025 року обстежено близько 850 гектарів місцевості, з яких 780 гектарів становить лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 гектарів території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолазами обстежено 9 водойм загальною площею 4805 м².

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Теги: дитина Одеса поліція смерть

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