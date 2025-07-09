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Ворог завдав авіаудару по Костянтинівці: є жертви, зруйновані будівлі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог завдав авіаудару по Костянтинівці: є жертви, зруйновані будівлі
Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих
фото: Diego Herrera/Anadolu Agenc

Рятувальники завершили завершили роботи на місці обстрілу

Сьогодні, 9 липня російські терористи завдали авіаційного удару по Костянтинівці, що на Донеччині. Внаслідок ворожого обстрілу троє людей загинуло. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

ДСНС повідомила, що через російський удар пошкоджено 21 приватний будинок та інфраструктурний об’єкт. Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Зруйновано одноповерхову адміністративну будівлю. Під завалами загинули двоє чоловіків, їхні тіла дістали рятувальники.

Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій
Під час розбору завалів було вилучено понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій
фото: ДСНС Донеччини

Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще одна особа отримала поранення. Рятувальники також ліквідувала пожежі у чотирьох будинках на площі 270 м². Роботи завершено.

 

 

Теги: рятувальники смерть ДСНС Костянтинівка Донеччина обстріл

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