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Пішов з життя легендарний біатлонний вболівальник

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пішов з життя легендарний біатлонний вболівальник
Штарке з'являвся на змаганнях у капелюсі із великою кількістю значків

Починаючи з 1990-х років Штарке відвідував усі великі біатлонні змагання

Помер всесвітньовідомий біатлонний уболівальник Норберт Штарке. Про це повідомляє «Главком».

Німецький біатлонний уболівальник Норберт Штарке помер у віці 84 років. Про це йдеться в соцмережах кельнського клубу з настільного тенісу, який він заснував.

Штарке з'являвся на змаганнях у капелюсі із великою кількістю значків.

«20 червня 2025 року ми втратили нашого засновника Норберта. Він багато десятиліть служив нашому клубу, сформував його і показав, чим є наше клубне життя. Особливо йому була дорога наша молодіжна секція. Однак Норберт захоплювався не лише настільним тенісом, а й біатлоном, де він також брав участь у клубних заходах для молодих спортсменів. Наші думки з його родиною та друзями», – йдеться у заяві клубу.

Починаючи з 1990-х років німець відвідував усі великі біатлонні змагання. Він мав капелюх із великою кількістю значків. Його вага становила щонайменше 2 кг. Норберт фотографувався з усіма охочими, але брав за це один євро. Зібрані таким чином кошти він витрачав на розвиток клубу в Кельні.

Нагадаємо, пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) заявила, що ймовірність участі російських біатлоністів у Кубку світу у новому сезоні, а також у зимових Олімпійських іграх 2026 року, вкрай низька: «Рішення про усунення російських та білоруських біатлоністів триватиме до того моменту, поки обидві національні федерації не продемонструють повну відданість підтримці та просуванню цілей та принципів IBU. На даний момент ці цілі, очевидно, не виконуються. Це є неможливим, поки триває війна в Україні. В IBU надають повну підтримку Україні та виступають на її боці».

Теги: біатлон смерть спорт

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