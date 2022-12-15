Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі

Диктатор назвав жахливим стан справ у футболі своєї країни

Збірна Білорусі не змогла пробитися на Чемпіонат світу-2022, фінішувавши останньою у своїй відбірковій групі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко залишився незадоволеним відсутністю збірної своєї країни на Чемпіонаті світу з футболу-2022. Про це повідомляє БЕЛТА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Йде чемпіонат світу з футболу. Я щось не помітив там наших футболістів. Чи я просто погано спостерігаю за Чемпіонатом світу? Там і близько нема наших.

Більше того, я порівнюю гру наших футболістів із тим футболом, який сьогодні показують там спортсмени. І до того ж вони показують ці результати в зимовий період. І як колишній футболіст, який займався багато футболом, мені просто страшно стає», – заявив Лукашенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також білоруський диктатор назвав стан справ у футболі своєї країни жахливим.

Стан цього виду спорту, як і багатьох інших, у жахливому стані. Які медалі «Динамо» Мінськ взяло цього року? Жодні, дерев'яні. Так дерев'яні я вам намалюю без грошей. А ви відповідаєте за команду. Я вам доручив – займіться, і я вам дав гроші», – наводить слова Лукашенка БелТА.

Нагадаємо, збірна Білорусі не змогла пробитися на Чемпіонат світу-2022, фінішувавши останньою у своїй відбірковій групі після національних команд Бельгії, Уельсу, Чехії та Естонії.

Відзначимо, у фіналі світової першості французи зіграють із аргентинцями. Матч заплановано на 18 грудня. У фіналі команди вчетверте зустрінуться на світовій першості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Марокканська збірна битиметься у матчі за третє місце з Хорватією. Зустріч відбудеться у Досі на стадіоні «Халіфа Інтернейшнл» у суботу, 17 грудня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.