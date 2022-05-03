РФ евакуює з Придністров’я родини російських військових
Підрозділи військ РФ у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності
У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 3 травня.
Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності.
Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі.
Наразі проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.
Нагадаємо, 1 травня видання The Times опублікувало матеріал, у якому йшлося, що ймовірність нападу Росії на Молдову залишається високою.
Проте, у міністерстві оборони Молдови повідомили, що немає «жодних ознак», які б означали, що Росія нападе на республіку.
Раніше придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська.
Тим часом президент Молдови Майя Санду анонсувала реформу армії.