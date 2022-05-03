РФ евакуює з Придністров’я родини російських військових

Збройні формування в Придністров'ї несуть службу в посиленому режимі

Підрозділи військ РФ у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності

У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 3 травня.

Підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності.

Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі.

Наразі проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.

Нагадаємо, 1 травня видання The Times опублікувало матеріал, у якому йшлося, що ймовірність нападу Росії на Молдову залишається високою.

Проте, у міністерстві оборони Молдови повідомили, що немає «жодних ознак», які б означали, що Росія нападе на республіку.

Раніше придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська.

Тим часом президент Молдови Майя Санду анонсувала реформу армії.

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