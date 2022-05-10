Путін готується ввести воєнний стан в РФ і почати війну у Придністров'ї – розвідка США

Російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа «втратять рішучість» у протидії такій агресії

Очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс під час виступу в Сенаті заявила, що президент Росії Володимир Путін на тлі безуспішної «спецоперації» в Україні, може оголосити воєнний стан у РФ і спровокувати війну у Придністровʼї.Про це повідомляє AFP News Agency.

За словами Хейнс, Путін вирішив поширити бойові дії на територію контрольованого Росією Придністров’я. Водночас вона не уточнила, чи має наразі РФ потенціал на виконання такої забаганки Путіна.

Крім того, розвідка США дізналася, що російській лідер також планує вести довготривалу війну в регіоні, сподіваючись на те, що США та Європа «втратять рішучість» у протидії такій агресії.

Хейнс додала, що Путін може ввести воєнний стан в Росії для того, аби мобілізувати сили у протистоянні проти України.

Як раніше повідомлялося, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я, адже усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій «спеціальній операції».

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