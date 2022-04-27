Україна може захопити Придністров'я: Арестович озвучив умову (відео)

За словами Арестовича, Україна зможе взяти під контроль невизнане Придністров'я, якщо того захоче Молдова

Україна може захопити Придністров'я, але тільки якщо буде відповідне звернення Молдови. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді з Марком Фейгіним.

Так, на питання, чи в змозі Україна «взяти й захопити Придністров'я», він відповів: «Ну, як-небудь впоралися б...». Водночас Арестович наголосив, що без відповідного звернення Молдови Україна цього зробити не зможе.

«Це територія суверенної Молдови, ми не можемо дозволити собі навіть заяв подібного роду. Тільки після звернення молдавської сторони», – додав Арестович.

На запитання Фейгіна, скільки знадобиться сил для захоплення Тирасполя, Арестович сказав, що Україна справиться, «якщо знадобиться», і зробив характерний жест пальцями.

Він вважає нинішнє загострення у Придністров'ї провокацією Росії та каже, що Молдова може опинитися в складній ситуації.

«У Молдови можуть бути дуже великі неприємності. І найкраще, що може зробити в цьому випадку Молдова, Як мені здається, це звернутися за допомогою до України та Румунії», – сказав Арестович.

Нагадаємо, що напередодні у Придністров’ї сталися три вибухи – постріл з РПГ по будівлі «МДБ», а також вибухи у селі Маяк, де розташовується «Придністровський телерадіоцентр» та біля військової частини поблизу населеного пункту Паркани. Лідер сепаратистів Вадим Красносельський одразу звинуватив Україну. За даними ГУР, Росія разом із підконтрольним режимом готувалася до влаштування інцидентів завчасно.

Генштаб повідомляв, що на території Придністровського регіону Республіки Молдова підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність «Повна», силові структури переведені на посилений режим несення служби.

Жителі невизнаної «Придністровської молдавської республіки» отримують повідомлення від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. В них міститься попередження про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР».

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