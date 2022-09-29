Бронежилети для своїх: Parimatch передав на передову 3655 комплектів тактичного спорядження

Загальна вартість допомоги складає майже 37 мільйонів гривень

У воєнний час попит на засоби індивідуального захисту стабільно високий. Якісні бронежилети підвищують боєздатність армії, захищаючи особовий склад від куль та уламків.

Усвідомлюючи значення захисного одягу, Parimatch з перших днів війни почав забезпечувати українських військовослужбовців бронежилетами. А саме, міцними бронежилетами 3-4 класів з додатковими елементами тактичного екіпірування. Їхніми власниками стали спецпідрозділи у Харківській, Миколаївській, Запорізькій і Донецькій областях.

«За час війни багато запитів стосувались засобів захисту і бронежилетів, які в перші місяці війни вже було важко знайти та привезти в Україну. Ніщо не порівнюється з тими емоціями, які отримуєш разом з телефонним дзвінком або повідомлення, що наш бронежилет врятував життя конкретному військовому. Такі історії мотивують допомогати та робити більше, аби наблизити перемогу України», – говорить CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Загалом за сім місяців російської агресії Parimatch надав допомогу Україні на 258 мільйонів гривень, основна частина яких скерована на всесторонню підтримку Збройних Сил України. За переконанням компанії, сьогоднішній обов'язок соціально відповідального бізнесу – докласти максимум зусиль й акумулювати максимум коштів для підсилення захисників України у спільній боротьбі.

Нагадаємо, раніше, у київському офісі Parimatch зібрали кров для військових ЗСУ.

Ініціатива зі збору крові пройшла в компанії вперше, проте у компанії запевняють – бажаючих вистачить, аби підтримувати культуру донорства на постійній основі. Готові навіть масштабувати в інші регіони присутності бренду.