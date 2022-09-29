Житель Чернігівщини передав ЗСУ ворожої техніки на цілий підрозділ

Серед «трофеїв: російські БМП, танк, броньовик «Тайфун», бензовоз, санітарна машина,

Мешканець села Синдарівське Ніжинського району Чернігівської області Павло Струк передав ЗСУ покинуту російську військову техніку. Зокрема, чоловік знайшов для українських захисників російські БМП, танк, броньовик «Тайфун», бензовоз, санітарну машину, БАТ для риття окопів і три КамАЗи снарядів, повідомляє Національна спілка журналістів України.

Під час початку російського вторгнення Павло Струк був у Ніжині. Коли повернувся додому, то побачив колони російської техніки. Згодом Павло помітив, що одна з БМП окупантів заглохла. Чоловік вирішив її захопити, щоби передати ЗСУ. 2 березня чоловік помітив, що з Бахмача на крути польовими дорогами, в обхід села, йшли росіяни. У цій колоні було близько 800 танків та іншої техніки. ЗСУ підірвали міст, тому частина техніки не встигла проїхати.

«Якраз наші підірвали міст біля Валентійового. Думаю, піду, не вся їхня техніка встигла проскочити, щось повинно залишитися... У мене є бінокль. Дивлюся, кацапів не видно. І якась техніка стоїть... Виявилося, дійсно танк, Т-72, правда, зовні трохи обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Натомість весь боєкомплект на місці і справні акумулятори», – розповів чоловік.

Він подзвонив свату, а сам тим часом сторожив військову техніку, щоб ніхто не вкрав знахідку. Чоловік не розраховує на жодні нагороди, проте хотів би, щоб нагородили його свата, який під обстрілами забирав російську техніку.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали трофейної зброї РФ більше, ніж постачали найбільші країни-партнери. Як повідомлялося, ЗСУ захопили ворожий командно-наглядовий комплекс «Канонада».