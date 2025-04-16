Буяльський підписав новий контракт з «Динамо»

Віталій почав займатися футболом на рідній Вінничині, а в «Динамо» опинився у 16-річному віці

Угода розрахована до 30 червня 2027 року

Футбольний клуб «Динамо» уклав новий контракт із 32-річним півзахисником Віталієм Буяльським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Угода розрахована до 30 червня 2027 року.

Віталій почав займатися футболом на рідній Вінничині, а в «Динамо» опинився у 16-річному віці. Він дебютував у першій команді «біло-синіх» у 18 років в поєдинку Кубку України сезону 2011/2012 проти кременчуцького «Кременя» (3:2).

Перш ніж надовго закріпитися в основному складі динамівців юний на той час футболіст провів сезон в оренді в ужгородській «Говерлі». Повернувшись до «Динамо» Віталій виборов місце у стартовому складі команди та міцно у ньому закріпився, ставши справжнім лідером колективу на полі та поза його межами, а також ключовою ланкою в середній лінії клубу.

Буяльський забив безліч важливих м'ячів, перебував серед найкращих бомбардирів команди та поміж найкращих асистентів. Серед досягнень Віталія три звання чемпіона України, три Кубки та чотири – Суперкубки країни.

Нагадаємо, нападник збірної України з футболу Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні.

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»), Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.