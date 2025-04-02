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Мотоцикли, земельні ділянки та $603 тис. готівкою: що відомо про статки Шовковського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мотоцикли, земельні ділянки та $603 тис. готівкою: що відомо про статки Шовковського
Олександр Шовковський очолив Динамо в листопаді 2023 року
фото: «Динамо»

На рахунку у банку у Шовковського знаходяться 1,5 млн грн, $229 тисяч, 130 тисяч євро

Головний тренер київського «Динамо» та депутат Київради Олександр Шовковський подав декларацію про свої доходи та фінансові активи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Зарплатня Шовковського в «Динамо» Київ у 2024 році склала 2,160854 млн грн.

Зазначимо, що в деклараціях подається зарплатня до виплати податків. Це говорить, про те, що тренер заробив ще менше. В середньому, дохід Шовковського складав приблизно 180 тисяч гривень у місяць (приблизно чотири тисячі євро).

На рахунку у банку у Шовковського знаходяться 1,5 млн грн, $229 тисяч, 130 тисяч євро. Готівкою тренер має $603 тисячі та 15 тисяч угорських форинтів.

Також у декларації Шовковського згадуються земельні ділянки: у Поляниці, де знаходиться курорт Буковель, у тренера дві ділянки на чотири тисячі квадратних метрів.

Фахівець разом з нардепом Андрієм Лопушанським володіє ділянкою площею 1500 кв.м у Станилі на Львівщині. При цьому у Шовковського у власності квартира (242,6 кв. м) та будинок з ділянкою у Києві (643 кв. м).

З рухомого майна у тренера два мотоцикли BMW та Harley Davidson і два автомобілі – Land Rover і Subaru.

Олександр Шовковський очолив Динамо в листопаді 2023 року.

У якості гравця Динамо воротар ставав 14-кратним чемпіоном України. За національну збірну України голкіпер провів 92 поєдинки.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Решта поєдинків турніру пройде 2 квітня. 

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

2 квітня

  • «Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00
  • «Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Теги: Олександр Шовковський декларація НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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