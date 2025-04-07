Ярмоленко прокоментував своє резонансне спілкування із юним уболівальником

Ярмоленко: У мене ніякої корони на голові немає

35-річний гравець київського «Динамо» Андрій Ярмоленко після матчу чемпіонату України з «Лівим Берегом» прокоментував своє спілкування із юним уболівальником у Львові. Про це повідомляє «Главком».

«Дуже багато людей мені за ці 3 дні написали в Instagram. Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу, від фінансового становища наші діти мають поважати старших – тільки це я мав на увазі. У мене ніякої корони на голові немає, дитину я ні в якому разі не хотів образити. Тільки так. Я вважаю, що до старших завжди треба ставитися з повагою», – заявив Ярмоленко.

Як повідомлялося, у Львові «динамівець» провів виховну розмову з юним вболівальником. У середу, 2 квітня, «Рух» та «Динамо» грали матч 1/4 фіналу Кубка України.

Андрій Ярмоленко розпочав цю гру на лаві для запасних. Перед тим, як вийти на поле на 70-й хвилині, він провів виховну бесіду з вболівальником.

«Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Кажеш – Ярмола, Ярмола?», – звернувся Ярмоленко до юного вболівальника.

Нагадаємо, 6 квітня відбулися ще три поєдинки 23-го туру чемпіонату України-2024/2025. Трійка лідерів («Динамо», «Шахтар» та «Олександрія») турнірної таблиці в унісон здобула по три очки.

На поле виходили футболісти, які викликалися Сергієм Ребровим на березневі матчі збірної України: в «Олександрії» – Калюжний (жовта картка), у «Динамо» – Ярмоленко (гол), Буяльський (замінений на 84-й хвилині), Шапаренко (гол, замінений на 75-й хвилині), Ванат (замінений на 84-й хвилині), у «Шахтаря» — Різник, Матвієнко, Судаков (гол, замінений на 90+3-й хвилині), Назарина (вийшов на заміну на 80-й хвилині).

Українська Премʼєр-Ліга

«Олександрія» – «Кривбас» – 1:0 (0:0)

Голи: Безерра (57).

«Динамо» – «Лівий берег» – 2:0 (1:0)

Голи: Ярмоленко (44), Шапаренко (47).

«Шахтар» – «Верес» – 3:0 (0:0)

Голи: Кевін (59), Судаков (87), Траоре (90).

Турнірна таблиця УПЛ: топ-5

«Динамо» 23 (зіграні матчі) – 57 (очок) «Олександрія» 23 – 53 «Шахтар» 22 – 47 «Полісся» 22 – 37 «Кривбас» 21 – 35

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.