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Яна Суркіс показала, як президент «Динамо» бавиться з внуком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Яна Суркіс показала, як президент «Динамо» бавиться з внуком
Ігор Суркіс та його онук Сашко

Внука президента «Динамо» звати Олександр. Його батьком є гравець «Динамо» Крістіан Біловар

У своєму Instagram дочка президента «Динамо» Яна Суркіс поділилася відео на якому Ігор Суркіс бавиться з онуком. Про це повідомляє «Главком».

Внука президента «Динамо» звати Олександр. Його батьком є гравець «Динамо» Крістіан Біловар.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня, «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Решта поєдинків турніру пройде завтра, 2 квітня. 

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

2 квітня

  • «Олександрія» (Олександрія)  – «Шахтар» (Донецьк). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00
  • «Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00
  • «Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Теги: Яна Суркіс Ігор Суркіс ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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