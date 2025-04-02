Яна Суркіс показала, як президент «Динамо» бавиться з внуком
Внука президента «Динамо» звати Олександр. Його батьком є гравець «Динамо» Крістіан Біловар
У своєму Instagram дочка президента «Динамо» Яна Суркіс поділилася відео на якому Ігор Суркіс бавиться з онуком. Про це повідомляє «Главком».
Внука президента «Динамо» звати Олександр. Його батьком є гравець «Динамо» Крістіан Біловар.
Нагадаємо, чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу. 1 квітня, «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.
Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.
«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)
Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)
Решта поєдинків турніру пройде завтра, 2 квітня.
Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу
2 квітня
- «Олександрія» (Олександрія) – «Шахтар» (Донецьк). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00
- «Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00
- «Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00
4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.
Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.
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