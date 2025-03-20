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Чи зіграє Довбик з Бельгією? Стала відома заявка збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Чи зіграє Довбик з Бельгією? Стала відома заявка збірної України
Довбик пропустить гру з Бельгією

Артем Довбик та Валерій Бондар не потрапили до заявки на першу гру з Бельгією

Сьогодні, 20 березня, в іспанському місті Мурсія на стадіоні «Енріке Рока де Мурсія» відбудеться перший матч плей-оф Ліги націй-2024/2025 між Україною та Бельгією за право виступати в наступному розіграші турніру в елітному дивізіоні А (початок зустрічі – о 21:45 за київським часом). Як повідомляє «Главком» стала відома заявка збірної України на гру.

Зокрема, до заявки не потрапили нападник Артем Довбик та захисник Валерій Бондар.

Заявка збірної України на матч проти Бельгії

  1. Андрій Лунін
  2. Юхим Конопля
  3. Богдан Михайліченко
  4. Олексій Сич
  5. Олександр Сваток
  6. Іван Калюжний
  7. Андрій Ярмоленко
  8. Георгій Судаков
  9. Роман Яремчук
  10. Микола Шапаренко
  11. Владислав Ванат
  12. Анатолій Трубін
  13. Ілля Забарний
  14. Віталій Буяльський
  15. Віктор Циганков
  16. Віталій Миколенко
  17. Олександр Зінченко
  18. Єгор Ярмолюк
  19. Олексій Гуцуляк
  20. Єгор Назарина
  21. Олександр Назаренко
  22. Микола Матвієнко
  23. Дмитро Різник

Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.

У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків.

Як повідомлялося, поєдинок Україна – Бельгія у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна.

Гра-відповідь пройде у неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Поєдинок також розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння між Україною та Бельгією буде грати в Дивізіоні А – найсильнішому у Лізі націй. Команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Микола Матвієнко Андрій Лунін Віталій Буяльський Віталій Миколенко Микола Шапаренко Віктор Циганков Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко Збірна України Іван Калюжний Роман Яремчук Олексій Гуцуляк Георгій Судаков Ілля Забарний Дмитро Різник Єгор Назарина Олександр Назаренко Анатолій Трубін табір Юхим Конопля Валерій Бондар Артем Довбик Ліга націй

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