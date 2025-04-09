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У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик
Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні
фото: «Рома»

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах

Нападник збірної України з футболу та італійської «Роми» Артем Довбик став найкращим футболістом Серії А у березні. Про це повідомляє «Главком».

У березні цього року в матчах Серії А Довбик забив 3 голи в 4 матчах. Українця визнали найкращим у голосуванні на сайті EA Sports, і вже з’явилась його унікальна картка в FIFA.

Конкурентами Артема були Умар Соле («Удінезе»), Ніколо Фаджолі («Фіорентина»), Ніколо Барелла («Інтер»), Люка Да Кунья («Комо»),  Ріккардо Орсоліні («Болонья»).

Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А та перша перемога у голосуванні.

Як повідомлялося, олімпійський чемпіон з класичної боротьби та народний депутат України Жан Беленюк оригінально прокоментував слова головного тренера «Роми» Клаудіо Раньєрі про те, що нападнику Артему Довбику потрібно займатись греко-римською боротьбою.

«За три місяці зроблю з Довбика чемпіона Італії з греко-римської боротьби», – написав Беленюк.

У цьому сезону Артем Довбик забив 16 голів та віддав 4 гольові передачі в 40 матчах у складі «Роми».

Нагадаємо, 35-річний гравець київського «Динамо» Андрій Ярмоленко після матчу чемпіонату України з «Лівим Берегом» прокоментував своє спілкування із юним уболівальником у Львові.

«Дуже багато людей мені за ці 3 дні написали в Instagram. Я вважаю, що наше молоде покоління має поважати старших. Мене так виховували, я так виховую своїх дітей. Незалежно від статусу, від фінансового становища наші діти мають поважати старших – тільки це я мав на увазі. У мене ніякої корони на голові немає, дитину я ні в якому разі не хотів образити. Тільки так. Я вважаю, що до старших завжди треба ставитися з повагою», – заявив Ярмоленко.

Як повідомлялося, у Львові «динамівець» провів виховну розмову з юним вболівальником. У середу, 2 квітня, «Рух» та «Динамо» грали матч 1/4 фіналу Кубка України.

Андрій Ярмоленко розпочав цю гру на лаві для запасних. Перед тим, як вийти на поле на 70-й хвилині, він провів виховну бесіду з вболівальником.

«Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Кажеш – Ярмола, Ярмола?», – звернувся Ярмоленко до юного вболівальника.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А Артем Довбик Збірна України

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