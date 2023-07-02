Букмекери оцінили шанси молодіжної збірної України в 1/4 фіналу Євро-2023

За підсумками Євро-2023 три збірні отримають путівки на Олімпіаду-2024

Молодіжна збірна України з футболу сьогодні, 2 липня, проведе поєдинок 1/4 фіналу Євро-2023. «Синьо-жовті» зустрінуться з командою Франції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Саме наших суперників букмекери вважають фаворитами цієї гри.

Зокрема, аналітики міжнародної букмекерської контори bwin, приймають ставки на французів з коефіцієнтом 1.63, на нічийний результат – 3.80, а на успіх України – 5.25.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Франції набрала 9 очок та з першого місця вийшла у чвертьфінал. Французи у своїй групі перемогли швейцарців, італійців і норвежців.

Наша молодіжка ж перемогла Хорватію і Румунію та розділила очки з Іспанією. У підсумку, Україна у групі В посіла друге місце.

Гра Україна – Франція відбудеться сьогодні, 2 липня, у місті Клуж (Румунія). Початок о 22:00 за київським часом.

У випадку перемоги над Францією, Україна у 1/2 фіналу зіграє з Іспанією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто зазначити, що за підсумками Євро-2023 три збірні отримають путівки на Олімпіаду-2024.