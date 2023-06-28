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Італія заборонила футболістам грати під номером 88

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італія заборонила футболістам грати під номером 88
Число 88 в італійців асоціюється з вітанням на адресу Адольфа Гітлера
фото з відкритих джерел

Номер 88 використовується серед ультрас як символ нацистського вітання

З наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом. Про це із посиланням на заяву Італійської федерації футболу повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Цей номер використовується серед ультрас як символ нацистського вітання. Законодавчі обмеження було схвалено урядом.

«Закон затвердив заборону використання прихильниками символів, які можуть нагадувати про нацизм, уболівальників зобов'яжуть використовувати недискримінаційні формулювання у всіх публічних демонстраціях. Також визначено порядок переривання матчів у разі дискримінаційних випадів», – пояснив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедосі.

Число 88 асоціюється з вітанням на адресу Адольфа Гітлера й означає дві восьмі літери латинського алфавіту HH, що у нацистському середовищі означає символ вітання «Heil Hitler».

Також у документі, підписаному урядом, зазначається, що у разі кричалок чи інших проявів антисемітизму треба негайно віддати наказ про припинення футбольних змагань.

Нагадаємо, національний координатор з питань антисемітизму при прем’єр-міністрі Італії Мілена Сантеріні запропонувала заборонити командам Серії А використовувати ігрові футболки з номером 88.

До слова, футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Італія навколофутбол

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