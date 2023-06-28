Італія заборонила футболістам грати під номером 88

Число 88 в італійців асоціюється з вітанням на адресу Адольфа Гітлера

Номер 88 використовується серед ультрас як символ нацистського вітання

З наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом. Про це із посиланням на заяву Італійської федерації футболу повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Цей номер використовується серед ультрас як символ нацистського вітання. Законодавчі обмеження було схвалено урядом.

«Закон затвердив заборону використання прихильниками символів, які можуть нагадувати про нацизм, уболівальників зобов'яжуть використовувати недискримінаційні формулювання у всіх публічних демонстраціях. Також визначено порядок переривання матчів у разі дискримінаційних випадів», – пояснив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедосі.

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Число 88 асоціюється з вітанням на адресу Адольфа Гітлера й означає дві восьмі літери латинського алфавіту HH, що у нацистському середовищі означає символ вітання «Heil Hitler».

Також у документі, підписаному урядом, зазначається, що у разі кричалок чи інших проявів антисемітизму треба негайно віддати наказ про припинення футбольних змагань.

Нагадаємо, національний координатор з питань антисемітизму при прем’єр-міністрі Італії Мілена Сантеріні запропонувала заборонити командам Серії А використовувати ігрові футболки з номером 88.

До слова, футбольний клуб «Динамо» офіційно оголосив про підписання контракту із півзахисником Андрієм Ярмоленком.