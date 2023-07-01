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Відомий футбольний клуб втратив пів мільйона підписників через символіку ЛГБТ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відомий футбольний клуб втратив пів мільйона підписників через символіку ЛГБТ
Дев'ять із десяти футбольних клубів іспанської Ла Ліги втратили підписників через підтримку ЛГБТ
фото з відкритих джерел

Через 48 годин після публікації фото з символікою ЛГБТ від «Барселони» відписалися 440 тисяч підписників

Дев'ять із десяти футбольних клубів іспанської Ла Ліги, які опублікували у соцмережах пости на підтримку ЛГБТ, втратили підписників.

«Барселона» вважається клубом, який найбільше постраждав у цьому плані: 440 тисяч підписників відписалися від клубу лише в одній із соціальних мереж і всього через 48 годин після публікації фото прапорів, що майорять над стадіоном «Камп Ноу».

Футбольний клуб «Барселона», на який підписано 122 млн читачів, у середньому набирав за день від 30 тис. користувачів, але втратив 306 тисяч лише за першу добу. Наступного дня від синьо-гранатових відписалися ще 134 тисячі людей.

З 10 клубів, які підтримали ЛГБТ, лише «Лас-Пальмас» збільшив кількість підписників. Зазначимо, що мадридські «Реал» та «Атлетико» не брали участі в акції на підтримку ЛГБТ.

Нагадаємо, з наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом.

Раніше уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

До слова, спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ. Професійного хокеїста, який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею, було затримано у Сілезькому воєводстві 11 червня. За даними Національної прокуратури Польщі, він виконував завдання з вивчення критичної інфраструктури у кількох воєводствах Польщі.

Теги: ФК Барселона ЛГБТ Іспанія навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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