Через 48 годин після публікації фото з символікою ЛГБТ від «Барселони» відписалися 440 тисяч підписників

Дев'ять із десяти футбольних клубів іспанської Ла Ліги, які опублікували у соцмережах пости на підтримку ЛГБТ, втратили підписників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Барселона» вважається клубом, який найбільше постраждав у цьому плані: 440 тисяч підписників відписалися від клубу лише в одній із соціальних мереж і всього через 48 годин після публікації фото прапорів, що майорять над стадіоном «Камп Ноу».

Футбольний клуб «Барселона», на який підписано 122 млн читачів, у середньому набирав за день від 30 тис. користувачів, але втратив 306 тисяч лише за першу добу. Наступного дня від синьо-гранатових відписалися ще 134 тисячі людей.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 10 клубів, які підтримали ЛГБТ, лише «Лас-Пальмас» збільшив кількість підписників. Зазначимо, що мадридські «Реал» та «Атлетико» не брали участі в акції на підтримку ЛГБТ.

Нагадаємо, з наступного сезону в Італії жоден футболіст не зможе вийти на поле у футболці з номером 88. Рішення ухвалено на вимогу уряду в рамах боротьби з антисемітизмом.

Раніше уряд Чехії підтримав пропозицію міністерства спорту про заборону участі спортсменів, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях на чеській території.

До слова, спецслужби Польщі затримали чергового російського шпигуна, який входив до агентурної мережі, що діяла в інтересах РФ. Професійного хокеїста, який грав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею, було затримано у Сілезькому воєводстві 11 червня. За даними Національної прокуратури Польщі, він виконував завдання з вивчення критичної інфраструктури у кількох воєводствах Польщі.