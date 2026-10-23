Мінмолодьспорту прокоментувало участь керівника російського спорту у заходах на підтримку війни

Мінмолодьспорту: Російський спорт безпосередньо інтегрований у військову машину агресора.

Пресслужба Міністерства молоді і спорту України ексклюзивно для «Главкома» прокоментувала систематичну участь керівника російського спорту Михайла Дегтярьова у заходах на підтримку війни.

Цього тижня Михайло Дегтярьов взяв участь у церемонії вручення премії Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ) «Золотий пояс».

Російський союз бойових мистецтв (РСБМ) створив загін для участі у війні проти України. Він був сформований з професійних спортсменів, тренерів та майстрів різних видів бойових мистецтв з різних регіонів Росії.

«Главком» поцікавився у Міністерства молоді і спорту України реакцією на скандальну діяльність Дегтярьова.

Як може Мінмолодьспорту прокоментувати діяльність керівника російського спорту Михайла Дегтярьова?

«Участь міністра спорту РФ та за сумісництвом президента Національного олімпійського комітету Росії у заході Російського союзу бойових мистецтв – це черговий прямий доказ того, що російський спорт безпосередньо інтегрований у військову машину агресора.

РСБМ – структура, очолювана топпосадовцями Кремля, яка відкрито формує, оснащує і вербує спортсменів до добровольчого загону «Союз» для участі у війні проти України, а також займається підготовкою операторів БПЛА. Коли очільник спортивного відомства Росії бере участь у таких заходах разом із військовослужбовцями та представниками ФСБ, це ще раз підсвічує: ніякої «нейтральності» російських атлетів чи спортивних функціонерів бути не може.

Заяви Дегтярьова про «дипломатичну діяльність із повернення прапора» на тлі нагородження окупантів – неприхована демонстрація того, що Росія використовує спорт як інструмент геополітичного тиску, а повернення на міжнародну арену їй потрібне виключно для легітимізації агресії та відбілювання воєнних злочинів», – йдеться у відповіді.

Як Мінмолодьспорту може прокоментувати позицію МОК, який систематично відмовляється реагувати на участь Дегтярьова у заходах на підтримку війни?

«Систематичне ігнорування з боку МОК дій Михайла Дегтярьова та інших російських спортивних чиновників підриває основи Олімпійської хартії та створює небезпечний прецедент безкарності.

МОК декларує відданість принципам миру, але на практиці заплющує очі на те, як підсанкційний керівник російського олімпійського руху відкрито сприяє вербуванню спортсменів на війну, бере участь у пропагандистських заходах Кремля та виконує вказівки щодо мілітаризації спорту.

Така пасивність міжнародних спортивних інституцій сприймається в Москві як зелене світло для подальшого використання спорту у військових цілях. Світ має бачити факти: російський спорт є частиною силових структур РФ та воєнної пропаганди країни-агресорки», – йдеться у відповіді Мінмолодьспорту.

Також зазначається, що Мінмолодьспорту разом із НОК України та національними федераціями продовжують системну роботу з міжнародними партнерами.

«За підтримки Єврокомісара з питань спорту Гленна Мікалефа вперше опрацьовується можливість обмеження фінансування ЄС для тих федерацій, які допускають російську символіку на змаганнях у країнах Євросоюзу. Одночасно розширюємо коаліцію з урядами країн, які приймають турніри.

Триває арбітражний процес – НОК України та Мінмолодьспорту оскаржують рішення МОК щодо передчасного поновлення прав ОКР.

Напряму передаємо міжнародним федераціям докази підтримки війни окремими так званими «нейтральними» російськими спортсменами.

Людям, які причетні до війни, зруйнованих життів, знищених українських міст та спортивної інфраструктури, не місце у цивілізованій спортивній спільноті», – наголошується у відповіді Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відмовляється коментувати інформацію про скандальний лист президентки організації Кірсті Ковентрі підсанкційному міністру спорту РФ та голові Олімпійського комітету Росії Михайлу Дегтярьову.