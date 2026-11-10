Росіяни вигадали новий спосіб маскування мін: що потрібно знати

Вибух може статися внаслідок дотику або спроби перевернути предмет

Окупанти почали використовувати новий спосіб маскування мін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, російська терористична армія вибухові пристрої маскує під гілки дерев. Такі предмети можуть бути виготовлені з водопровідного шланга, обклеєного плівкою, та містити вибухову речовину й магнітний ініціатор.

Особливу небезпеку становить те, що вибух може статися внаслідок дотику або спроби перевернути предмет.

Військовим і цивільним необхідно бути особливо уважними на прифронтових територіях та не торкатися підозрілих предметів.

Раніше повідомлялося, що в Україні дедалі частіше фіксуються випадки дистанційного мінування територій саморобними вибухонебезпечними пристроями типу «Пряник». Ці боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом.

Також російські окупаційні війська у лютому почали застосовувати у прифронтовому Херсоні новий тип саморобних протипіхотних мін, виготовлених за допомогою 3D-друку. Через специфічне маскування та пластиковий корпус ці вибухові пристрої вкрай важко помітити навіть досвідченим саперам. Застосування таких засобів є черговою спробою ворога компенсувати дефіцит штатних мін «пелюсток» (ПФМ-1) та посилити терор проти жителів міста.