Головна Спорт Навколо спорту
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

У Росії священник-паверліфтер влаштував смертельну ДТП

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Росії священник-паверліфтер влаштував смертельну ДТП
Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом

40-річний Олексій Гончаров у соцмережах має прізвисько Турбобатюшка

Настоятель храму Георгія Побєдоносця у Воронежі 40-річний Олексій Гончаров, відомий у соцмережах як Турбобатюшка, потрапив у смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) у Воронезькій області. Про це повідомляє «Главком» з посилання на російські інформаційні ресурси.

Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.

Сам Гончаров відмовився коментувати смертельну аварію.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.

Теги: смерть ДТП священник РПЦ паверліфтинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці встановлюють обставини аварії
Одна автівка опинилася на даху іншої. У Львові сталася масштабна ДТП (відео)
6 листопада, 17:49
Підозрюваний заперечує свою провину
Українця звинувачено у ненавмисному вбивстві родича князя Монако
28 жовтня, 20:51
Підозрюваного правоохоронці виявили безпосередньо у квартирі та затримали
В Ізраїлі загинула українка, трагедія сталася на очах у її шестирічного сина
24 жовтня, 21:42
Кліфф Хейган став чемпіоном НБА у 1958 році у складі команди «Сент-Луїс Хокс»
Пішов з життя легендарний американський баскетболіст
16 жовтня, 10:53
Батько перевіз прах окупанта через дві країни для поховання на Дніпропетровщині
Під виглядом пожежника на Дніпропетровщині поховано військового РФ
15 жовтня, 21:08
Правоохоронці затримали підозрюваного за лічені хвилини
Священник Московського патріархату розстріляв двох людей на Закарпатті
15 жовтня, 20:10
Ірина Федишин переживає важкий стан після втрати дитини
Ірина Федишин втратила дитину. Відома ведуча почитала коментарі і висловила обурення
14 жовтня, 12:04
За попередніми даними правоохоронців, потерпіла рухалася поруч із залізничною колією
На Київщині пасажирський потяг насмерть збив літню жінку
13 жовтня, 15:14
ЕрДжей Мітт відомий за роллю сина головного героя в серіалі «Пуститися берега»
Помер американський актор Ер-Джей Мітт, відомий за серіалом «Пуститися берега»
13 жовтня, 04:03

Навколо спорту

У Росії священник-паверліфтер влаштував смертельну ДТП
У Росії священник-паверліфтер влаштував смертельну ДТП
Лілія Подкопаєва показала, як виросла її 20-річна донька: сімейні фото
Лілія Подкопаєва показала, як виросла її 20-річна донька: сімейні фото
Пес вибіг на поле і зупинив матч НФЛ: відео курйозного епізоду
Пес вибіг на поле і зупинив матч НФЛ: відео курйозного епізоду
Сили оборони на фронті ліквідували російського хокеїста
Сили оборони на фронті ліквідували російського хокеїста
Наймолодший чемпіон в історії. Що відомо про переможця Формули-1 2026 Андреа Кімі Антонеллі
Наймолодший чемпіон в історії. Що відомо про переможця Формули-1 2026 Андреа Кімі Антонеллі
Марта Костюк дуетом із німкенею Євою Лис заспівала хіт «Океану Ельзи»
Марта Костюк дуетом із німкенею Євою Лис заспівала хіт «Океану Ельзи»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua