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Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по складу «Нової пошти» на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа
Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються
Фото: Скриншот з відео

Влучання зафіксували у Дніпровському районі, інформацію про можливих постраждалих уточнюють

Російські війська атакували склад «Нової пошти» у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Після влучання спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Про атаку повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише «Главком».

«Чергова атака росіян на Дніпровський район. Попередньо, влучання по складах логістичної компанії. Зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюємо», – зазначив він.

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Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які окремо один від одного збирали розвідувальну інформацію для підготовки ударів по Дніпру та Слов’янську. Фігурантів викрили на початку їхньої шпигунської діяльності, що дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та автозаправні станції, які могли стати цілями ворога.

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Теги: Дніпропетровщина Нова пошта війна обстріл

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