Bloomberg: У російській армії на війні з Україною загинуло понад 11 тис. іноземців

Найбільше на війну проти України залучають громадян колишніх радянських республік

У базі даних Росстату зафіксовано смерть 11 335 іноземних громадян та осіб, народжених за межами Росії, яких Москва залучила до війни проти України в період із 24 лютого 2022 року по кінець серпня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Належність цих смертей до бойових дій підтверджується описами причин загибелі в документах, де вказано «спеціальну військову операцію», «обстріли», «безпілотники» або відповідні медичні коди. Втрати серед іноземців зросли більш ніж у вісім разів від початку повномасштабного вторгнення – із 630 осіб у 2022 році до понад 5500 у 2025-му. Загалом до участі у війні Росія залучила громадян майже ста держав, постійно розширюючи географію вербування для компенсації власних втрат.

Найбільшу частку серед загиблих становлять вихідці з колишніх радянських республік, насамперед із Казахстану та країн Центральної Азії, де мігрантів, які отримали російське громадянство, нерідко примусово відправляли до армії безпосередньо в російських містах. Крім того, близько 3700 загиблих були громадянами України або народилися на її території після здобуття незалежності – переважно йдеться про жителів окупованих районів сходу та півдня, яких російська влада примусово мобілізувала під час облав.

Статистика також відображає хвилі вербування в інших регіонах світу: високі втрати фіксувалися серед громадян Непалу у 2023-2024 роках, Шрі-Ланки та Китаю у 2024-2025 роках, а з кінця 2025 року – серед жителів Колумбії, Кенії та Нігерії. Близько 340 загиблих походять із країн Африки, зокрема з Єгипту, Камеруну, Нігерії, Кенії та Гани, де вербувальники заманювали людей обіцянками високої зарплати на нібито цивільних посадах. Через це влада Кенії та Гани висунула вимоги до Москви припинити обманне вербування, а ПАР і Ботсвана офіційно застерегли своїх громадян від пропозицій російських найманців.

Останнім часом новим напрямком вербування стала Індонезія – за даними українського проєкту «Хочу жить», за перші дев'ять місяців цього року до російської армії записалися 283 індонезійці проти щонайбільше десяти осіб за попередні три роки, а українські військові вже повідомили про взяття в полон першого 49-річного жителя острова Ява.

Реальна кількість загиблих іноземців є ще вищою через неповноту даних за поточний рік, тривалу затримку між смертю на фронті та її офіційною реєстрацією, наявність зниклих безвісти та відсутність обліку тих, хто помер від поранень після завершення служби. Також до цього переліку не входять військовослужбовці з КНДР, втрати яких у Курській області, за оцінками розслідування BBC на основі супутникових знімків та фотографій північнокорейського меморіалу, становлять близько 2300 осіб. Крім того, білоруські хакери повідомили, що у зламаній базі Росстату виявили дані про загибель 390 тис. російських військових в Україні.

Як відомо, російська армія щомісяця втрачає від 40 до 50 тис. військовослужбовців убитими та тяжкопораненими, однак Кремль продовжує наступальні операції проти України.

За оцінками НАТО, російські війська зазнають значних людських втрат, намагаючись просуватися на українському фронті. Водночас Москва продовжує використовувати тактику масованих піхотних атак, попри високу ціну таких операцій.

Також Інститут вивчення війни повідомляв про втрати російської армії на рівні понад 40 тис. осіб на місяць. За оцінками аналітиків, темпи набору нових контрактників у Росії не компенсують втрати на полі бою.