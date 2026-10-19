Зеленський розкрив деталі розмови з Папою Римським

За словами президента, Папа повідомив про свої контакти з російською стороною щодо ситуації в Олешках

Президент України порушив питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках і повідомив про проблеми з попередженнями партнерів щодо російських балістичних атак

Президент України Володимир Зеленський розповів про зміст телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV, яка відбулася 19 жовтня. Сторони обговорили російські удари по українських містах, гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині та безпекові виклики. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський також побажав понтифіку повного й швидкого відновлення після операції. Президент подякував Папі за те, що той продовжує підтримувати Україну та молитися за українців, попри складний період відновлення.

Під час розмови президент поінформував Лева XIV про російську ескалацію та постійні удари по українських містах і громадах. Окремо сторони обговорили гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках.«Працюємо над тим, щоб допомогти нашим людям там. Готуємо рішення», – написав Зеленський.

За словами президента, Папа повідомив про свої контакти з російською стороною щодо ситуації в Олешках. Раніше Лев XIV звертався до президента РФ Володимира Путіна із закликом сприяти гуманітарному перемир’ю, щоб цивільні могли отримати необхідну допомогу та безпечно евакуюватися.

Ще однією темою розмови стали безпекові загрози та попередження міжнародних партнерів про російські балістичні атаки. Зеленський заявив, що за останній час уже тричі траплялися випадки, коли Україна не отримувала таких попереджень від партнерів.

Президент подякував Папі Римському за підтримку України та зусилля задля досягнення гідного миру.

Варто зазначити, що розмова із Зеленським відбулася після контакту понтифіка з російським президентом. Під час попереднього звернення Лев XIV порушив питання гуманітарного перемир’я, яке могло б сприяти допомозі цивільним в Олешках.

Місто на лівобережжі Херсонщини перебуває під російською окупацією. У повідомленні Ватикану наголосили на потребі забезпечити місцевих жителів продовольством і медикаментами та створити умови для їхньої безпечної евакуації.