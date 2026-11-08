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Армія РФ під прикриттям гуманітарної операції провела ротацію на Херсонщині – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Армія РФ під прикриттям гуманітарної операції провела ротацію на Херсонщині – Зеленський
ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору, заявив президент
фото: Офіс президента

В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта

Скориставшись гуманітарною операцією в Олешках як прикриттям, російські війська здійснили велику ротацію особового складу та техніки на Лівобережжі Херсонської області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта. Командування ЗСУ має представити пропозиції для додаткового захисту життя в Херсоні від російського терору», – наголосив глава держави.

Армія РФ під прикриттям гуманітарної операції провела ротацію на Херсонщині – Зеленський фото 1

Окрім того, Зеленський розповів про ситуацію на інших ділянках фронту.

На Сумщині визначили окремі завдання для ЗСУ, спрямовані на протидію російським операціям. Також обговорили роботу служб і комунальних підприємств, зокрема енергетичних компаній та обласного управління ДСНС. Окремі доповіді стосувалися ситуації в Сумах, Охтирці та Шостці.

На Харківщині представили план стійкості регіону та доповіли про підготовку критичної інфраструктури до зимового періоду.

На Дніпропетровщині йшлося про відновлення електропостачання після російських ударів уночі та вранці.

Крім того, детально розглянули ситуацію на Житомирщині та проблеми, які виникли в енергосистемі, зокрема на об'єктах розподілу й передачі електроенергії. Для Міністерства енергетики визначили окреме завдання щодо розв'язання цих питань.

«Запоріжжя: була доповідь по ситуації в місті, забезпеченню потреб регіону. Детально говорили про ситуацію на Донеччині та, зокрема, в Краматорську. Росіяни суттєво посилили обстріли міста та навколишньої громади», – повідомив Зеленський.

Він також пообіцяв, що під час Ставки будуть опрацьовані нові заходи протидії.

Нагадаємо, 30 жовтня в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині відбулася гуманітарна місія, під час якої вдалося евакуювати частину місцевих жителів. Серед врятованих були маломобільні люди та громадяни, які потребували медичної допомоги. Деяких евакуйованих доправили до лікарень Києва.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що перші евакуйовані жителі Олешок уже завершили лікування та вирушили до родичів. Для тих, хто не має можливості проживати з близькими, підшукали тимчасове житло. Водночас омбудсмен заявив про нові звернення від мешканців окупованого міста, які також хочуть виїхати.

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Теги: Запоріжжя Володимир Зеленський росіяни Олешки війна

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