  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Чеченський боєць зрікся Росії, аби залишитися у спорті

    Чеченський боєць зрікся Росії, аби залишитися у спорті
    фото: instagram/Артур Бетербієв

    Виявляється, Бетербієв не має жодного відношення до Росії

    Міжнародна спільнота відреагувала на агресію Росії проти України і запровадила санкції проти спортсменів з країни-окупанта. Щоб залишитися у світовому спорті, російські атлети почали відмовлятися від своїх паспортів. Одним із таких відмовників виявився Артур Бетербієв.

    Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум зараз домовляється щодо об'єднавчого поєдинку Бетербієва з іншим чемпіоном напівважкої ваги Джо Смітом-молодшим, який має відбутися 18 червня у Нью-Йорку. Але для того щоб санкції не торкнулися його підопічного, Арум заявив, що Бетербієв має канадський паспорт.

    «Це абсурд, оскільки Бетербієв є законним резидентом Канади. Він мешкає там уже багато років. Має канадський паспорт. І він не має жодного відношення до Росії. З ним все інакше, ніж із Біволом, який проживає у Росії. Бетербієв – канадець. Бетербієв приїхав із Чечні. У нього не російський, а канадський паспорт. І для багатьох очевидно, що він змінив громадянство не через цю війну. Він використовує цей паспорт уже протягом п'яти років. Настав час, коли він стає частиною іншої держави, а не того місця, де він народився», – говорить Арум.

    Для того щоб переконатися, що Бетербієв представляє російський бокс, а не канадський, достатньо зайти на його сторінку в Instagram. Там вихідець із Чечні красується на тлі державних символів країни-агресора.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Чеченський боєць зрікся Росії, аби залишитися у спорті
    Чеченський боєць зрікся Росії, аби залишитися у спорті
    Чеченський боєць зрікся Росії, аби залишитися у спорті
    фото: instagram/Артур Бетербієв

    Читайте також: Промислові гіганти продовжують йти з російського ринку
    Теги: Росія санкції паспорт громадянство Артур Бетербієв час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чеченський боєць зрікся Росії, аби залишитися у спорті