  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну

    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    фото з відкритих джерел

    Уламки ракети впали на мирних жителів

    Російські окупанти запустили балістичну ракету «Точка-У» на Донецьк, звинувативши в цьому Україну, уламки збитої ракети впали в центрі міста, є жертви.

    За уточненими даними, на місці падіння уламків «Точка-У», 17 загиблих та 28 поранених. Про це повідомляє «Штаб тероборони ДНР».

    Зокрема, деякі уламки впали біля відділення «Центрального республіканського банку», повідомляє сепаратистичний ресурс «ДАН». Зазначається, що у цей час у банку в черзі стояли десятки людей, зокрема пенсіонери.

    Також є жертви в автомобілях, на які впали уламки ракети, та у міському автобусі.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

    Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.

    Теги: Росія окупанти війна Донецьк Україна час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну