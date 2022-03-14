Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну
Уламки ракети впали на мирних жителів
Російські окупанти запустили балістичну ракету «Точка-У» на Донецьк, звинувативши в цьому Україну, уламки збитої ракети впали в центрі міста, є жертви.
За уточненими даними, на місці падіння уламків «Точка-У», 17 загиблих та 28 поранених. Про це повідомляє «Штаб тероборони ДНР».
Зокрема, деякі уламки впали біля відділення «Центрального республіканського банку», повідомляє сепаратистичний ресурс «ДАН». Зазначається, що у цей час у банку в черзі стояли десятки людей, зокрема пенсіонери.
Також є жертви в автомобілях, на які впали уламки ракети, та у міському автобусі.
Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.
Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.