Окупанти випустили ракету «Точка-У» по Донецьку звинувативши в цьому Україну

Уламки ракети впали на мирних жителів

Російські окупанти запустили балістичну ракету «Точка-У» на Донецьк, звинувативши в цьому Україну, уламки збитої ракети впали в центрі міста, є жертви.

За уточненими даними, на місці падіння уламків «Точка-У», 17 загиблих та 28 поранених. Про це повідомляє «Штаб тероборони ДНР».

Зокрема, деякі уламки впали біля відділення «Центрального республіканського банку», повідомляє сепаратистичний ресурс «ДАН». Зазначається, що у цей час у банку в черзі стояли десятки людей, зокрема пенсіонери.

Також є жертви в автомобілях, на які впали уламки ракети, та у міському автобусі.

Нагадаємо, 11 березня стало відомо, що рашисти планують атакувати Білорусь, щоб звинуватити Україну.

Згодом повідомлялося, що Росія обстріляла Білорусь.