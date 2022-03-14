Окупанти обстріляли Донецьк з установок «Точка-У»

Рашисти вбили близько 20 людей заради провокації

Президент РФ Путін обіцяв захистити жителів самопроголошеної «ДНР» від вигаданого ним самим нападу України, натомість сам наказав вдарити ракетами по окупованому місту. Отже, сьогодні по центру тимчасово окупованого Донецька російські агресори випустили снаряд тактичного ракетного комплексу «Точка-У».

Внаслідок атаки, як повідомляють ворожі мас-медіа, загинули 20, поранені дев'ятеро осіб. Про це повідомляє низка телеграм-каналів, російські ЗМІ та пабліки окупантів.

Російські ЗМІ навіть оприлюднили відео, у якому волають, що «во всьом віновата Україна».

Раніше голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти з учорашнього вечора не припиняють обстріли Авдіївки неподалік Донецька. Ворог завдає великих збитків цивільній інфраструктурі.

«Один пакет граду окупанти випустили по Авдіївському коксохімічному комбінату. Крім того, пошкодили газогін, школу, приватні будинки. Інформація про жертв серед цивільного населення наразі уточнюється», – написав він.

Інформація про постраждалих від обстрілів окупантів цивільних громадян наразі уточнюється.

Нагадаємо, що вчора авдіївський коксохімічний завод зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ.